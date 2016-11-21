Международный паралимпийский комитет требует от РФ по 250 тысяч евро в год
Российский паралимпийский комитет обязан перечислять по 250 тысяч евро в год на счета Международного паралимпийского комитета за каждый год отстранения спортсменов РФ от соревнований плюс по 125 тысяч евро в течение трех лет после восстановления членства в МПК. Такое заявление распространила пресс-служба организации.
«Международный паралимпийский комитет настаивает, чтобы с 1 января 2017 года Паралимпийский комитет России компенсировал расходы, связанные с увеличением числа тестируемых российских атлетов в период с 18 июля (даты публикации доклада Ричарда Макларена) по 31 декабря 2016 года. Начиная с 1 января 2017 года, ПКР за каждый календарный год своего отстранения должен выплачивать МПК по 250 тысяч евро, а также по 125 тысяч евро в течение трех лет посте восстановления членства в МПК», - цитирует документ «Интерфакс».
ПКР обязан открыть счет в одном из немецких банков до 31 декабря 2016 года, на который необходимо перечислить не менее 250 тысяч евро, - говорится в требовании Международного паралимпийского комитета.
Ранее МПК запретил российским паралимпийцам выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также отстранил их от участия во всех соревнованиях, проводящихся под эгидой МПК.
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