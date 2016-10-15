Международный олимпийский комитет опроверг отставку главы
Сегодня российские СМИ заявили, что в конце текущего года или в начале следующего глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крейвен может покинуть свой пост. В МПК отмечают, что информация не соответствует действительности.
О грядущей отставке сообщила Российская газета со ссылкой на достоверные источники. Причины отставки указаны не были. В МПК сообщили, что Крейвен не собирается прекращать полномочия досрочно.
– Это последний срок Филипа Крэйвена в качестве президента МПК. Его преемник будет избран 8 сентября 2017 года, – цитирует РИА "Новости" источник в МПК.
Филипп Крейвен причастен к отстранению российской сборной от участия в Паралимпиаде в этом году в Рио.
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