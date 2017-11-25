Международный автовокзал откроется в Ховрино в 2018 году

Международный автовокзал в столичном районе Ховрино будет построен к лету 2018 года, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он сказал: «Международный автовокзал будет открыт рядом со станцией метро Ховрино. Он будет принимать междугородние, региональные и международные автобусные рейсы».

Площадь вокзала составит около 5 тыс. квадратных метров. Рядом с ним будет создан пересадочный узел, уточняет «Интерфакс».

Автовокзал станет конечной станцией для автобусов, направляющихся в Финляндию. Внутри здания разместят кафе, зал ожидания, торговые площади, комнату матери и ребенка, а также помещение для обслуживания транспорта.

Ранее Хуснуллин заявил, что станция метро «Ховрино» будет открыта до конца 2017 года.

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