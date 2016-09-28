Международные следователи установили место пуска ракеты по малайзийскому «Боингу»

Международная группа следователей установила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого в Донбассе 17 июля 2014 года сбили малайзийский «Боинг», был доставлен из России.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на голландскую телекомпанию NOS.

Агентство AP сообщило со ссылкой на родственников погибших пассажиров, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена с подконтрольной ополченцам территории. Такой вывод сделали следователи.

Лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в воздушном пространстве над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Всего погибло 298 человек.