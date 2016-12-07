Международные резервы РФ в ноябре снизились на 5,453 млрд долларов

Центральный Банк РФ опубликовал данные отчетности о состоянии Международных (золотовалютных) резервах России по состоянию на 1 декабря 2016 года.

Как отмечает пресс-служба Регулятора, Международные резервы РФ сократились на 5,453 миллиарда долларов и составляют 385,288 миллиарда долларов против 390,741 миллиарда долларов на 1 ноября 2016 года, - сообщает РИА «Новости».

В 2015 году Международные резервы РФ сократились на 4,4 процента – до 368,4 миллиарда долларов.

Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.

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