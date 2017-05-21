Международная команда ученых исследовала магнитное поле хромосферы Солнца

Группа исследователей из Японии, США, Испании и Франции запустила в верхние слои атмосферы спектрополяриметр CLASP (Chromospheric Lyman Alpha SpectroPolarimeter), чтобы произвести измерения без помех от атмосферы Земли. За 5 минут полета CLASP снял юго-западную часть Солнца, после чего начал обратное погружение в воздушную оболочку Земли.



В результате было установлено, что по многим параметрам излучение, измеренное CLASP, совпадает с теоретическими моделями. Зафиксированные отклонения от теории указывают на то, что хромосфера устроена сложнее, чем предполагается, а значит в физике процессов, происходящих в хромосфере, еще предстоит разобраться. Однако уже сейчас можно сказать, что исследование Солнца с использованием зондирующих ракет аналогичных CLASP позволит в будущем узнать много нового о физике центральной звезды нашей системы.



Изучение параметров поляризации необходимо для понимания физики процессов происходящих на поверхности и в недрах Солнца. Это позволит установить, что является причиной вспышек на солнце, последствия которых не остаются незамеченными на Земле.



Хромосфера — внешняя оболочка звезды, окружающая фотосферу. Толщина хромосферы Солнца около 10 000 км. В обычных условиях хромосфера с поверхности Земли не видна, потому что из-за низкой плотности, она недостаточно яркая. Увидеть ее можно во время солнечного затмения, когда Луна закрывает яркую фотосверу, или с использованием специальных фильтров.

