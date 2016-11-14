Международная коалиция соберется в Берлине и обсудит операции в Мосуле и Ракке

Военные представители международной коалиции во главе с США на совещании в Берлине 17 ноября обсудят ход операции в иракском Мосуле и подготовку к освобождению от террористов сирийской Ракки.

«Эта встреча даст возможность партнерам по коалиции обсудить усилия по освобождению Мосула и Ракки и обсудить пути для дальнейшего усиления кампании против ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в Ираке и Сирии, а также за пределами этих стран», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Госдепартамента США.

Известно, что Соединенные Штаты на встрече будет представлять спецпредставитель президента США в международной коалиции Бретт Макгерк.

Как отмечает американское внешнеполитическое ведомство, стороны намерены детально обсудить возможность решения нескольких задач одновременно – осуществлять военную операцию, бороться с террористами, пресекать их финансирование и стабилизировать ситуацию на освобождаемых территориях.

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