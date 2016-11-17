Международная федерация бокса не признает итоги выборов главы федерации бокса РФ

Состоявшиеся 17 ноября в Москве в ресторане «Олимпиец» выборы президента федерации бокса России, на которых победил Эдуард Хусаинов, не являются легитимными, Международная федерация бокса не признает их результат. Такое заявление сделали в пресс-службе AIBA.

- У нас есть информация только о выборах, которые запланированы на 1 февраля. Информация о каких-то других мероприятиях не соответствует действительности, - заявил ТАСС представитель пресс-службы федерации.

Ранее о том, что выборы не являются легитимными, заявил действующий президент федерации бокса РФ Борис Иванюженков. Он в настоящее время находится на молодежном первенстве мира в Санкт-Петербурге, куда также прибыл глава AIBA Чинг-Куо Ву.

Российская федерация бокса перенесла отчетно-выборную конференцию на 1 февраля 2017 года, однако ряд делегатов приехали в Москву и приняли участие в выборах в ранее оговоренные сроки.

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