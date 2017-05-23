Между Воробьевыми горами и «Лужниками» протянут канатную дорогу
Воробьевы горы и спорткомплекс «Лужники» будет связан канатной дорогой. Работы по ее строительству уже запущены.
Протяженность канатной дороги составит почти 800 метров. Предполагается, что она будет завершена к началу ЧМ-2018 по футболу.
Подвесную дорогу будут обслуживать три станции — на улице Косыгина, на Воробьевской набережной и на Лужнецкой набережной, передает НСН.
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