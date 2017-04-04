Между Сочи и Ялтой начинает курсировать пассажирский лайнер

По поручению Владимира Путина о транспортном морском сообщении между Крымом и Сочи 6 мая начнет ходить пассажирский круизный лайнер.

Маршрут «Князя Владимира» пройдет мимо городов Сочи, Новороссийска, Севастополя и Ялты, передает ТАСС.

Лайнер вмещает 500-600 человек, и будет курсировать до конца навигации в октябре.

Отдельный лайнер будет ходить по маршруту Сочи – Стамбул, который также будет проходить мимо берегов Крыма. Уже закуплено судно, которое разместит в своих каютах свыше 900 человек.