Между Сочи и Ялтой начинает курсировать пассажирский лайнер
По поручению Владимира Путина о транспортном морском сообщении между Крымом и Сочи 6 мая начнет ходить пассажирский круизный лайнер.
Маршрут «Князя Владимира» пройдет мимо городов Сочи, Новороссийска, Севастополя и Ялты, передает ТАСС.
Лайнер вмещает 500-600 человек, и будет курсировать до конца навигации в октябре.
Отдельный лайнер будет ходить по маршруту Сочи – Стамбул, который также будет проходить мимо берегов Крыма. Уже закуплено судно, которое разместит в своих каютах свыше 900 человек.
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