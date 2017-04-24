Между Россией и Китаем проложили новый шелковый путь

Первый грузовой состав с продовольственными товарами из России прибыл в китайский город Гуанчжоу по новому железнодорожному маршруту из Канска.

Общая протяженность маршрута до Гуанчжоу составляет свыше 7 тысяч км. Город Канск расположен на обоих берегах реки Кан (правый приток Енисея) в 247 км к востоку от Красноярска.

По новому железнодорожному маршруту доставлено 38 контейнеров с российской продукцией - мороженая рыба, соевые бобы, кукуруза, растительное масло, мука.

Причиной нового транспортного пути названа скорость - доставка поездом происходит в 2,5 раза быстрее, чем морем, отмечает Kommersant.ru.

Гуанчжоу — город Китайской Народной Республики, столица южной провинции Гуандун, политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр всего южного Китая. Гуанчжоу с населением свыше 10 млн человек является третьим по величине городом Китая, уступая Шанхаю и Пекину.