Между Пермью и Кунгуром обвалился дорожный мост

На 36 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» (Р-242) часть автомобильного моста провалилась в местную речку Юг.

Инцидент произошел неподалеку от села Бершеть.

МЧС объясняет происшествие обильными осадками, которых не выдержало дорожное полотно моста.

Размер проседания оценивается примерно в 18 метров в ширину и 4 метра в длину.

Сотрудники местного ДПС обеспечивают бесперебойное движение и объезд опасного участка, сообщает Interfax.