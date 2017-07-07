Между Пермью и Кунгуром обвалился дорожный мост
На 36 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» (Р-242) часть автомобильного моста провалилась в местную речку Юг.
Инцидент произошел неподалеку от села Бершеть.
МЧС объясняет происшествие обильными осадками, которых не выдержало дорожное полотно моста.
Размер проседания оценивается примерно в 18 метров в ширину и 4 метра в длину.
Сотрудники местного ДПС обеспечивают бесперебойное движение и объезд опасного участка, сообщает Interfax.
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