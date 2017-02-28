Между лицом и именем человека есть взаимосвязь

Ученые из Израиля заявили, что имя человека связано с обликом его лица. По мнению исследователей, данное открытие объясняет существование культурных стереотипов, связанных с именами людей.

Психологи из Еврейского университета в Иерусалиме провели исследование среди жителей Франции и Израиля, в ходе которого добровольцы должны были отгадать имя человека, изображенного на фотографии, из нескольких предложенных вариантов, - сообщает «Экономика сегодня».

В результате, более 40 процентов участников эксперимента правильно называли имя человека, представленного на фотографии. Ученые утверждают, что этот эксперимент доказывает существование культурного стереотипа, который влияет на мышление людей.