Между Интернетом и мозгом человека есть схожие закономерности
Ученые обнаружили новый общий принцип работы Интернета и мозга человека. Мозг человека и всемирная паутина – Интернет работают примерно по одной и той же схеме, сообщили ученые.
Алгоритм управления потоком данных, который использует человеческий мозг, так же встретился и при работе Интернета для проверки загруженности, - сообщает «Экономика сегодня».
Например, если скорость передачи данных низкая, то это является причиной перегрузки Интернета. Так же и с мозгом человека: нейроновая связь возрастает, когда один нейрон следует за другим. Если они меняются местами, то это способствует ослаблению связи. Таким образом, человек, к примеру, плохо воспринимает новый для него материал.
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