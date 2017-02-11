Между Интернетом и мозгом человека есть схожие закономерности

Ученые обнаружили новый общий принцип работы Интернета и мозга человека. Мозг человека и всемирная паутина – Интернет работают примерно по одной и той же схеме, сообщили ученые.

Алгоритм управления потоком данных, который использует человеческий мозг, так же встретился и при работе Интернета для проверки загруженности, - сообщает «Экономика сегодня».

Например, если скорость передачи данных низкая, то это является причиной перегрузки Интернета. Так же и с мозгом человека: нейроновая связь возрастает, когда один нейрон следует за другим. Если они меняются местами, то это способствует ослаблению связи. Таким образом, человек, к примеру, плохо воспринимает новый для него материал.