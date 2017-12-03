Между Грозным и Санкт-Петербургом открылось прямое авиасообщение

Между Грозным и Санкт-Петербургом открылось прямое авиасообщение, сообщил министр транспорта и связи Чечни Рамзан Черхигов.

«В результате проведенных по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова переговоров министерства транспорта и связи Чеченской Республики и руководства авиакомпании UTair достигнута договоренность о начале функционирования регулярного маршрута Грозный-Санкт-Петербург, который будет осуществляться на комфортабельном воздушном судне Boeing-737», - передает ТАСС.

Первый самолет вылетел из Грозного 2 декабря. На его борту находились около 30 человек.

Черхигов добавил, что на начальном этапе рейсы будут выполняться по субботам. Длительность полета составляет около 3 часов.

В 2017 году открылись рейсы из Грозного в Стамбул и Мюнхен. В настоящее время ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения с Саудовской Аравией.

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