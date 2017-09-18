Механику смертельного лифта «Алые паруса» дали 3,5 года

Сотрудника компании «ЛифтГарант» Алексея Белоусова, выполнявшего работы по техническому обслуживанию лифта в ЖК «Алые паруса», где погибла женщина, осудили на 3,5 года колонии.

Защита осужденного заявила, что будет обжаловать приговор, в то время как семья потерпевшей остались довольны приговором, передает ТАСС.

Также предъявлено обвинение директору обслуживающей компании «ЛифтГарант» - обвинение ему уже предъявлено, впереди новый суд.

Перед оглашением приговора подсудимый Алексей Белоусов заявил, что не признает вину.

14 января 2016 года в ЖК «Алые Паруса» произошло обрушение конструкций лифта. В результате погибла 36-летняя женщина.

По информации СМИ, в результате падения кабины лифта с седьмого этажа в жилом комплексе на Авиационной улице на северо-западе Москвы погибла Ирина Володина - дочь известного телеведущего Евгения Кочергина, которая собиралась на прогулку с двумя детьми.

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