Меган Маркл досталось обручальное кольцо принцессы Дианы
В день бракосочетания принц Гарри подарил супруге Меган Маркл кольцо с бриллиантами и сапфиром. Украшение принадлежало его матери – принцессе Диане.
Как сообщает телеканал «360», Маркл показала кольцо журналистам после выхода из Виндзорского замка, после чего села в автомобиль Jaguar 1968 года. Репортеры тут же узнали драгоценность.
После смерти принцессы Дианы в автокатастрофе сыновья поделили памятные вещи матери. Вильяму достались часы Cartier Tank Francaise, а Гарри – обручальное кольцо матери.
Накануне прошла церемония бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. На мероприятии присутствовали футболист Девид Бэкхэм с супругой, актер Джордж Клуни с женой, семья теннисистки Серены Уильямс.
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