Меган Маркл досталось обручальное кольцо принцессы Дианы

В день бракосочетания принц Гарри подарил супруге Меган Маркл кольцо с бриллиантами и сапфиром. Украшение принадлежало его матери – принцессе Диане.

Как сообщает телеканал «360», Маркл показала кольцо журналистам после выхода из Виндзорского замка, после чего села в автомобиль Jaguar 1968 года. Репортеры тут же узнали драгоценность.

После смерти принцессы Дианы в автокатастрофе сыновья поделили памятные вещи матери. Вильяму достались часы Cartier Tank Francaise, а Гарри – обручальное кольцо матери.

Накануне прошла церемония бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. На мероприятии присутствовали футболист Девид Бэкхэм с супругой, актер Джордж Клуни с женой, семья теннисистки Серены Уильямс.