Мегалозавры юрского периода были сами себе стоматологами

Сканирование челюсти мегалозавра помогло ученым обнаружить в ее глубине несколько зубов — старых, сточенных при жизни, и едва прорезавшихся новых.

Исследуемый объект почти два века пролежал в Оксфордском музее естественной истории.

Только в этом году челюсть поместили в аппарат для компьютерной томографии и заглянули в толщу окаменевших тканей.

Кости данного мегалозавра нашли под Оксфордом в середине XIX века, сообщает Popmech.ru.

Мегалозавр — род хищных двуногих ящеротазовых динозавров, живших в середине юрского периода (181—169 млн лет назад).

Останки найдены в Англии, Франции и Португалии.

Мегалозавр является первым научно описанным динозавром.