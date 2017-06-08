Мегалозавры юрского периода были сами себе стоматологами
Сканирование челюсти мегалозавра помогло ученым обнаружить в ее глубине несколько зубов — старых, сточенных при жизни, и едва прорезавшихся новых.
Исследуемый объект почти два века пролежал в Оксфордском музее естественной истории.
Только в этом году челюсть поместили в аппарат для компьютерной томографии и заглянули в толщу окаменевших тканей.
Кости данного мегалозавра нашли под Оксфордом в середине XIX века, сообщает Popmech.ru.
Мегалозавр — род хищных двуногих ящеротазовых динозавров, живших в середине юрского периода (181—169 млн лет назад).
Останки найдены в Англии, Франции и Португалии.
Мегалозавр является первым научно описанным динозавром.
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