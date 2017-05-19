«Мегафон» упал из-за сбоя базы данных
Массовый сбой в сети «Мегафон», из-за которого абоненты не могли сегодня совершать звонки, произошел из-за аварии на одном из элементов сетевого оборудования, рассказал представитель компании.
По его словам, авария затронула программно-аппаратный комплекс, который отвечает за регистрацию абонентов в сети.
Как уточняет газета «Ведомости», в случае неполадок в этом комплексе базовые станции не смогут найти sim-карту абонента, и она не будет работать, в том числе в роуминге.
Ранее на отсутствие связи пожаловались абоненты «Мегафона» и Yota в Москве и Поволжье.
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