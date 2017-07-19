«Мегафон» сделал скидку клиенту до 3000 года
Компания «Мегафон» сделала своему клиенту 25%-скидку на услуги до 31 декабря 2999 года.
Скидку до конца тысячелетия получил житель Магадана и сотрудник штаба оппозиционера Алексея навального по имени Дмитрий. Об этом он сообщил в своем Twitter, приложив в качестве подтверждения скриншот.
Ранее он пожаловался в компанию на ее PR-директора, который в соцсетях оскорбил участников акции протеста против коррупции. Вместе со скидкой «Мегафон» принес извинения за своего сотрудника.
Следующая новость Премьер Израиля предсказал исчезновение Евросоюза
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии