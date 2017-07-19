«Мегафон» сделал скидку клиенту до 3000 года

Компания «Мегафон» сделала своему клиенту 25%-скидку на услуги до 31 декабря 2999 года.

Скидку до конца тысячелетия получил житель Магадана и сотрудник штаба оппозиционера Алексея навального по имени Дмитрий. Об этом он сообщил в своем Twitter, приложив в качестве подтверждения скриншот.

Ранее он пожаловался в компанию на ее PR-директора, который в соцсетях оскорбил участников акции протеста против коррупции. Вместе со скидкой «Мегафон» принес извинения за своего сотрудника.