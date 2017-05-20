«Мегафон» пообещал абонентам компенсации из-за неполадок в сети
гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков пообещал выплатить компенсацию абонентам, которые пострадали от аварии.
Об этом сообщается на официальной странице поставщика услуг «ВКонтакте». В сообщении компании говорится, что технические неполадки, повлиявшие на работу некоторых услуг, устранены.
Солдатенков заявил: «Минувшей ночью и утром мы провели необходимые работы по восстановлению полноценной работы сети и окончательной ликвидации последствий ошибки программного обеспечения».
О деталях предоставления компенсации компания расскажет в начале рабочей недели, пишет Газета.ru.
19 мая абоненты «Мегафона» жаловались на невозможность сделать звонок. Об этом сообщали жители Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов России.
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