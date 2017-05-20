«Мегафон» пообещал абонентам компенсации из-за неполадок в сети

гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков пообещал выплатить компенсацию абонентам, которые пострадали от аварии.

Об этом сообщается на официальной странице поставщика услуг «ВКонтакте». В сообщении компании говорится, что технические неполадки, повлиявшие на работу некоторых услуг, устранены.

Солдатенков заявил: «Минувшей ночью и утром мы провели необходимые работы по восстановлению полноценной работы сети и окончательной ликвидации последствий ошибки программного обеспечения».

О деталях предоставления компенсации компания расскажет в начале рабочей недели, пишет Газета.ru.

19 мая абоненты «Мегафона» жаловались на невозможность сделать звонок. Об этом сообщали жители Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов России.