«Мегафон» купил владельца частот для 5G
ПАО «Мегафон» покупает 100 процентов акций ООО «Неоспринт» - владельца частот для 5G – за 720 миллионов рублей, говорится в сообщении оператора.
Уточняется, что ООО «Неоспринт» владеет третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3,4-3,6 ГГц в Москве.
«МегаФон» планирует задействовать данный спектр для развертывания опытной сети 5G уже в июне в рамках мероприятий Чемпионата мира по футболу, которые будут проводиться в столице», - говорится в сообщении оператора сотовой связи.
В настоящее единого стандарта связи пятого поколения не существует, сообщает «Интерфакс».
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