«Мегафон» купил владельца частот для 5G

ПАО «Мегафон» покупает 100 процентов акций ООО «Неоспринт» - владельца частот для 5G – за 720 миллионов рублей, говорится в сообщении оператора.

Уточняется, что ООО «Неоспринт» владеет третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3,4-3,6 ГГц в Москве.

«МегаФон» планирует задействовать данный спектр для развертывания опытной сети 5G уже в июне в рамках мероприятий Чемпионата мира по футболу, которые будут проводиться в столице», - говорится в сообщении оператора сотовой связи.

В настоящее единого стандарта связи пятого поколения не существует, сообщает «Интерфакс».