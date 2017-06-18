Медведица из Московского зоопарка предсказала победу Германии в матче с Австрией

Белая медведица Ника, обитающая в питомнике Московского зоопарка, предсказала победу Германии в матче с Австрией в рамках Кубка конфедераций.

Медведица была выбрана оракулом футбольного турнира туристическим порталом Welcome 2018, сообщает Газета.ru. Известно, что животное очень любит играть с мячом, и поэтому именно Ника была выбрана оракулом.

Ранее петербургский кот Ахилл предрек победу сборной России в матче с Новой Зеландией.

Традиция выбирать животных-оракулов началась с осьминога Пауля. Летом 2008 года он правильно предсказал исход четырех из шести матчей европейского чемпионата. Технология предсказания заключалась в следующем: в аквариум, где обитал Пауль, клали две кормушки с флагами команд-соперников. Чью кормушку осьминог открывал первой, та и побеждала в матче.

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Места: Москва
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