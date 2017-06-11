Медведи заблокировали туристам доступ к «Замку Дракулы» в Румынии
Власти Румынии закрыли крепость Графа Дракулы после того, как бурая медведица вместе с медвежатами несколько раз выходила на тропу, ведущую к замку.
Как пишет «Российская газета», приблизиться к замку, расположенному на вершине горы в центре Румынии, можно только пешком, сделав 1480 шагов. В настоящее время крепость закрыли в целях безопасности туристов.
Местный префект Эмилиан Драгнея сообщил, что медведицу и трех медвежат поймают и отвезут в другое место. Власти объясняют, что туристы постоянно оставляли животным пищу по дороге к замку, чем и привлекли внимание животных.
В 15 веке в замке поселился Влад Цепеш, который стал главным героем книги ирландского автора Брэма Стокера «Дракула».
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