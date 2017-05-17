Медведеву предложили запретить показ на ТВ сцен с алкоголем
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву предложение запретить показ на отечественном телевидении сцен с употреблением спиртных напитков в период с 6 до 23 часов.
Инициатива оформлена в виде поправок к федеральному закону «О средствах массовой информации», сообщает НСН со ссылкой на RT.
Шапкин расценивает присутствие сцен с алкоголем в телепрограммах и художественных фильмах как скрытую рекламу и пропаганду нездорового образа жизни.
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