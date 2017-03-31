Медведева завоевала золото на ЧМ по фигурному катанию
Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.
По итогам короткой и произвольной программ она набрала 233,41 балла. Таким образом спортсменка установила новый мировой рекорд, побив прежнее свое достижение, передает «Интерфакс». Титул чемпионки мира фигуристка завоевывает во второй раз.
Победа Медведевой обеспечила России три квоты на участие в Олимпиаде-2018 в женском одиночном фигурном катании.
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