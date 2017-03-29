Медведева захватила лидерство на чемпионате мира после короткой программы
На стартовавшем в Хельсинки чемпионате мира по фигурному катанию состоялись соревнования в женском одиночном катании в короткой программе.
Лидерство захватила россиянка Евгения Медведева, набравшая 79,01 балла, она всего 0,2 балла уступила собственному мировому рекорду, - сообщает ТАСС.
Медведева является действующей чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.
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