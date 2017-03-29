Медведева захватила лидерство на чемпионате мира после короткой программы

На стартовавшем в Хельсинки чемпионате мира по фигурному катанию состоялись соревнования в женском одиночном катании в короткой программе.

Лидерство захватила россиянка Евгения Медведева, набравшая 79,01 балла, она всего 0,2 балла уступила собственному мировому рекорду, - сообщает ТАСС.

Медведева является действующей чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.