Медведева эвакуировали из зала в Сколково

В Сколково прервали форум "Открытые инновации" с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В зале пленарного заседания произошло короткое замыкание.

В зале произошло несколько хлопков, после чего распространился запах гари. Участникам форума предложили покинуть помещение, сообщает РИА "Новости". На место происшествия прибыли пожарные службы. Предположительно, короткое замыкание произошло в одном из куполов здания.

– Несмотря на устранение причин возгорания, было принято решение приостановить пленарную сессию форума "Открытые инновации" в Сколково для обеспечения безопасности всех участников форума. В настоящее время проводится эвакуация, – рассказали в правительстве РФ.