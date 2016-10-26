Медведева эвакуировали из зала в Сколково
В Сколково прервали форум "Открытые инновации" с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В зале пленарного заседания произошло короткое замыкание.
В зале произошло несколько хлопков, после чего распространился запах гари. Участникам форума предложили покинуть помещение, сообщает РИА "Новости". На место происшествия прибыли пожарные службы. Предположительно, короткое замыкание произошло в одном из куполов здания.
– Несмотря на устранение причин возгорания, было принято решение приостановить пленарную сессию форума "Открытые инновации" в Сколково для обеспечения безопасности всех участников форума. В настоящее время проводится эвакуация, – рассказали в правительстве РФ.
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