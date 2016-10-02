Медведев заявил о продолжении разумно-консервативного курса
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что намерен продолжать исполнять существующую программу правительства и майские указы президента РФ.
– Мы будем придерживаться в этом смысле разумно-консервативного курса, будем исполнять те решения, которые были приняты ещё до выборов, заниматься реализацией майских указов, будем выполнять программу правительства и, конечно, те программные установки, о которых говорили в ходе избирательной кампании, – рассказал Дмитрий Медведев в эфире федерального телевидения. Он подчеркнул, что никаких экстраординарных мер проводить не планируется.
Медведев также считает, что правительство должно провести консолидационные меры, чтобы обеспечить нормальный бюджет и исполнение социальных обязательств, сообщает "Интерфакс".
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