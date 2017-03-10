Медведев запретил брать плату за минеральную воду из бюветов на курортах РФ
Медведев запретил продавать воду из бюветов на российских курортах Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил брать плату за минеральную воду из бюветов на курортах РФ.
По его словам, минеральная вода в открытых бюветах на курортах России должна быть бесплатной.
При этом премьер отметил, что бутилированная вода, которая продается в магазинах — это уже другая история.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пожаловался, что на территории Кавказских Минеральных Вод, где расположено 17 открытых бюветов с минеральной водой, часто возникают попытки взимания платы, сообщает ТАСС.
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