Медведев запретил продавать воду из бюветов на российских курортах Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил брать плату за минеральную воду из бюветов на курортах РФ.

По его словам, минеральная вода в открытых бюветах на курортах России должна быть бесплатной.

При этом премьер отметил, что бутилированная вода, которая продается в магазинах — это уже другая история.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пожаловался, что на территории Кавказских Минеральных Вод, где расположено 17 открытых бюветов с минеральной водой, часто возникают попытки взимания платы, сообщает ТАСС.