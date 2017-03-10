Медведев заблокировал Навального в Instagram

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, являющийся активным пользователем социальных сетей, заблокировал оппозиционера Алексея навального в своем аккаунте в Instagram.

«Выяснилось, что Медведев забанил меня в Instagram. Страшный человек», — написал Навальный на своей странице в Twitter.

По его мнению, это связано с опубликованным ранее материалом ФБК о якобы имеющейся у Медведева «элитной недвижимости».

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что российский премьер Дмитрий Медведев является владельцем огромного количества элитной недвижимости в России и за рубежом, а также винодельни, пишет газета «Ведомости».