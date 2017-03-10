Медведев заблокировал Навального в Instagram
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, являющийся активным пользователем социальных сетей, заблокировал оппозиционера Алексея навального в своем аккаунте в Instagram.
«Выяснилось, что Медведев забанил меня в Instagram. Страшный человек», — написал Навальный на своей странице в Twitter.
По его мнению, это связано с опубликованным ранее материалом ФБК о якобы имеющейся у Медведева «элитной недвижимости».
Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что российский премьер Дмитрий Медведев является владельцем огромного количества элитной недвижимости в России и за рубежом, а также винодельни, пишет газета «Ведомости».
Следующая новость Россия прекратила поставки дизтоплива на Украину 8 февраля
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии