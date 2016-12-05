Медведев и Йылдырым обсудят строительство «Турецкого потока» 6 декабря

На встрече премьер-министров РФ и Турции Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма, которая состоится 6 декабря, будет обсуждаться тема строительства газопровода «Турецкий поток». Об этом журналистам рассказал глава аппарата Кабинета министров РФ Сергей Приходько.

По словам Приходько, с российской стороны в переговорах будет также участвовать глава «Газпрома» Алексей Миллер, - сообщает ТАСС.

Комментируя ратификацию 2 декабря турецким парламентом соглашения о «Турецком потоке», Приходько обратил внимание, что о необходимости принятия таких решений президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган говорили на встрече в Стамбуле в октябре.

Вице-премьер правительства РФ напомнил, что завершить строительство планируется до конца 2019 года.