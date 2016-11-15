Медведев вывел обвинение в адрес Улюкаева «за грань своего понимания»

На заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ премьер-министр Дмитрий Медведев признался, что задержание главы МЭР Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки в особо крупных размерах находится «за гранью его понимания».

- О чем хочу сказать в связи с задержанием министра Улюкаева. Конечно, это тяжелое событие и для власти, и для правительства. Случившееся – за гранью моего понимания, - цитирует Медведева ТАСС.

Председатель правительства РФ при этом подчеркнул, что ни один государственный чиновник, от губернатора до министра, не имеет иммунитета при совершении коррупционных преступлений.

- Из подобных историй следует один непреложный вывод, очень важный для нашей страны с учетом ее традиций. Никто из представителей власти – ни министр, ни депутат, ни губернатор, ни любой иной государственный служащий – не имеет иммунитета при совершении коррупционных преступлений, - подчеркнул Медведев.

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Места: Россия
События: криминал
Персоны: Медведев
Организации: МЭР
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