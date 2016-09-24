Медведев выступил против совмещения должностей в Госдуме и партии

Премьер-министр РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что не поддерживает совмещение руководящих должностей в партии и Госдуме.

– Каждый должен определиться со своими приоритетами. Тот, кто занимает высокие посты в Государственной Думе, будет, естественно, прежде всего этим заниматься. Ему нелегко совмещать эту работу с руководящими должностями внутри партии, – сказал Медведев. По его словам, в работе партии и думы должен работать принцип "один человек-одна должность", сообщает "Коммерсантъ".

Ранее сегодня "Единая Россия" предложила на пост спикера Госдумы РФ кандидатуру Вячеслава Володина.

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