Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в ХМАО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в крупной автокатастрофе под Ханты-Мансийском.

– Премьер получил доклад главы МЧС Владимира Пучкова о мерах, которые уже предпринимаются для оказания помощи пострадавшим, а также одобрил отправку в ХМАО специального борта МЧС, чтобы обеспечить дополнительное содействие в этом местным властям и в случае необходимости доставить пострадавших в московские клиники для лечения, – цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой.

Сегодня в ХМАО произошло ДТП с участием автобуса с детьми, грузовика и двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибли 12 человек, из которых девять – дети. Еще 25 человек госпитализированы. 5 декабря в ХМАО объявлен днем траура.