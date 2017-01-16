Медведев впервые поставил лайк в Twitter по поводу сериала «Шерлок»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые поставил лайк в социальной сети Twitter, отметив таким образом пост о сериале «Шерлок» блогера по имени Роман Усачев.

Это первая отметка «нравится», которую глава правительства поставил в Twitter, - отмечает «Российская газета».

Возможность ставить лайки появилась на сайте в ноябре 2015 года. До этого в качестве отметки «нравится» использовалась кнопка с изображением звездочки, которая позволяла добавлять запись в избранное.

Роман Усачев познакомился с Дмитрием Медведевым в 2011 году в ходе его встречи с молодежью и попросил подписаться на него в Twitter. В результате блогер стал одним из немногих, чьи твиты читает премьер-министр.

Обнаружив лайк от Дмитрия Медведева, Усачев выразил удивление и поинтересовался у него впечатлениями от свежей серии.

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