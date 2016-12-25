Медведев возглавит комиссию по расследованию крушения Ту-154
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возглавит государственную комиссию по расследованию причин крушения самолета Ту-154 в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.
Как отмечается в материале, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, Медведев должен будет сформировать состав комиссии, которая займется расследованием причин трагедии, унесшей жизни 92 человек.
Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром через 20 минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая журналистов «Первого канала», «НТВ», «Звезды», а также Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Самолет летел Сирию, чтобы поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками, сообщает «РИА Новости».
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