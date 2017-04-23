Медведев вернул 60 рублей пенсионеру из Томской области

Перевод на сумму 60 рублей, отправленный жителем Томской области Виктором Смирнягиным председателю правительства России Дмитрию Медведеву, вернулся обратно. Чтобы получить деньги, пенсионер должен заплатить за услуги почты 133 рубля, однако таких возможностей у него нет.

Шестьдесят рублей составила апрельская прибавка к пенсии Смирнягина. Житель поселка Белый Яр счел такую сумму унижением и отправил деньги в Москву Дмитрию Медведеву со словами «Село — Столице — похмелиться». Деньги председатель правительства получать не стал.

Агентство URA.RU приводит слова самого пенсионера: «Что для Дмитрия Медведева 60 рублей? Я же не на новую яхту ему денег послал. Самое смешное, что мне придется опять заплатить 133 рубля за возврат. Забирать перевод я не буду, у меня денег нет».

С 1 апреля 2017 года в России на 1,5% повысили пенсии. Теперь среднегодовой размер социальной пенсии составил 8 742 рубля, а страховой - 13 655 рублей. В 2016 году правительство обещало повысить пенсии на 8,5%, однако выплаты подняли лишь на 4%, тогда как инфляция составила более 12%.