Медведев уволил заместителя министра образования и науки Лопатина

Заместитель министра образования и науки Алексей Лопатин подал прошение об отставке, которое было удовлетворено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Кабинета министров Наталья Тимакова.

- Ему пожелали успехов в дальнейшей работе, - цитирует Тимакову ТАСС.

По словам руководителя пресс-службы правительства, Лопатин продолжит заниматься научной деятельностью.

Ранее, выступая на Совете по науке и образованию, президент РФ Владимир Путин выразил недоумение тем, что ряд высокопоставленных государственных чиновников стали академиками РАН, несмотря на его запрет совмещать административную и научную работу.

Глава государства освободил от занимаемых должностей генерал-лейтенанта Василия Христофорова (начальника Управления регистрации и архивных фондов Федеральной службы безопасности Российской Федерации), Константина Котенко (заместителя управляющего делами президента РФ - начальника Главного медицинского управления делами президента РФ), Александра Фисуна (начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ), Александра Савенкова (заместителя министра внутренних дел РФ - начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел РФ).