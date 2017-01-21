Медведев утвердил список наркотических и психотропных веществ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.
Согласно документу, в список были включены психоактивные вещества, а также синтетические каннабиоиды, появившиеся в некоторых регионах России.
Кроме того, были внесены изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей соответствующих статей УК РФ, сообщает «Интерфакс».
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