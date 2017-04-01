Медведев утвердил план по привлечению частных инвесторов в российские курорты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, определяющий порядок привлечения частных инвесторов в развитие курортных комплексов.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Согласно плану, будет создана межведомственная рабочая группа по развитию санаторно-курортного комплекса России.
В документе говорится: «Будут выработаны критерии отбора объектов для реализации проектов государственно-частного партнерства, определены регионы для запуска пилотных проектов по их реконструкции».
В распоряжении подчеркивается, что принятое решение создаст благоприятные условия для частных вложений в развитие курортного комплекса России.
Следующая новость СК опроверг информацию о возврате Васильевой арестованного имущества
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии