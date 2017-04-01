Медведев утвердил план по привлечению частных инвесторов в российские курорты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, определяющий порядок привлечения частных инвесторов в развитие курортных комплексов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Согласно плану, будет создана межведомственная рабочая группа по развитию санаторно-курортного комплекса России.

В документе говорится: «Будут выработаны критерии отбора объектов для реализации проектов государственно-частного партнерства, определены регионы для запуска пилотных проектов по их реконструкции».

В распоряжении подчеркивается, что принятое решение создаст благоприятные условия для частных вложений в развитие курортного комплекса России.