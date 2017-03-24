Медведев утвердил льготную индексацию тарифа «Платона»
Глава правительства Дмитрий Медведе подписал постановление об индексации тарифа платежной системы для большегрузов «Платон».
Согласно документу, с 15 апреля плата за проезд одного километра для грузовиков будет составлять 1,91 рубля. Ранее власти намеревались повысить тариф вдвое – до 3,06 рубля, передает РИА ФедералПресс.
Накануне на встрече с грузоперевозчиками премьер пообещал рассмотреть введение льготного тарифа, зависящего от частоты использования федеральных трасс. В то же время он не исключил повышения штрафов для тех, кто отказывается от использования «Платона».
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