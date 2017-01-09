Медведев утвердил изменения тарифов ЖКХ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении порядка оплаты услуг ЖКХ.
«Федеральным законом от 29 июня 2015 года №176-ФЗ были внесены изменения в Жилищный кодекс, в соответствии с которыми с 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включаются в плату за содержание общего имущества», — цитирует текст документа RT.
Как отмечается в постановлении, изменения вступили в силу с 2017 года.
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