Медведев утвердил изменения в системе оценки гражданами качества госуслуг
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения системы оценки гражданами качества предоставления госуслуг, сообщает официальный сайт правительства России.
Согласно постановлению, в правила внесены изменения, устанавливающие возможность оперативного мониторинга уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг.
Кроме того, теперь гражданин смогут не только оценить качество предоставления государственной услуги, но и разместить свой отзыв об услуге, на который соответствующий орган обязан дать ответ в течение 10 дней.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, сообщает «Интерфакс».
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