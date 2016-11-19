Медведев утвердил изменения в системе оценки гражданами качества госуслуг

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения системы оценки гражданами качества предоставления госуслуг, сообщает официальный сайт правительства России.

Согласно постановлению, в правила внесены изменения, устанавливающие возможность оперативного мониторинга уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг.

Кроме того, теперь гражданин смогут не только оценить качество предоставления государственной услуги, но и разместить свой отзыв об услуге, на который соответствующий орган обязан дать ответ в течение 10 дней.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, сообщает «Интерфакс».