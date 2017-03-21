Медведев утвердил индексацию социальных пенсий на 1,5 процента с 1 апреля 2017 года

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому социальные пенсии россиян с 1 апреля будут проиндексированы на 1,5 процента.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015», - говорится в постановлении, опубликованном на Портале правовой информации.

Как подчеркивается в документе, Пенсионный фонд РФ обязан проинформировать свои региональные подразделения о размерах индексации.

Постановление вступит в силу с 1 апреля 2017 года, - говорится в документе.