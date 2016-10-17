Медведев сделал прогноз по инфляции на 2017 год

Инфляция в следующем году в России может составить четыре процента. С таким прогнозом выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Мы проделали антикризисную работу, нам удалось добиться целого ряда неплохих результатов. Вы, наверное, знаете, что у нас сейчас самая низкая инфляция за весь период существования в России рыночной экономики, то есть, по сути, за 25 лет", - сказал глава правительства.

Медведев также заявил, что российская экономика прошла наиболее сложный этап и выходит на траекторию роста, сообщает «Интерфакс».