Медведев считает политическую карьеру «обгадившегося» Саакашвили оконченной

Выступая на пресс-конференции по итогам визита в Палестину, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает законченной политическую карьеру Михаила Саакашвили, в очередной раз «обгадившегося» в Одесской области.

- Увольнение губернатора Одесской области выглядит не сильно значимым событием, но я, тем не менее, скажу, скажу по-простому, по-русски: этот пассажир в очередной раз обгадился, что называется, и, к сожалению для Украины, которая, наверное, рассчитывала на процветание Одессы с приходом такого многоопытного человека. Результат нулевой, он отрицательный, - цитирует Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что подавший в отставку с поста губернатора Одесской области Саакашвили решил создать на Украине новую оппозиционную партию для борьбы с нынешней политической элитой страны.

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