Медведев рассказал о целях России в Сирии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что одна из целей Москвы в Сирии заключается в том, чтобы не допустить возвращения на родину боевиков из России.

«Эти люди возвращаются из таких "командировок" абсолютно зомбированными, они возвращаются уже патентованными убийцами, террористами», - заявил глава правительства в интервью Второму телеканалу Израиля.

Медведев добавил, что Россия не заинтересована в том, чтобы после того, как эти люди повоюют в Сирии, устраивали что-то подобное у нас. Второй целью премьер назвал содействие сирийскому руководству в решении возникшей в этой стране проблемы.

«Сирийское правительство обратилось к руководству нашей страны с просьбой оказать им военное содействие в наведении порядка», - напомнил глава кабмина.

Также Медведев считает, что основной проблемой кампании против террористов в Сирии остается неразделенность умеренной оппозиции и боевиков, сообщает ТАСС.

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