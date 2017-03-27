Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о своих выходных днях. Об этом его спросил в комментарии один из пользователей социальной сети Instagram.

«Неплохо, на лыжах покатался», - написал премьер в комментарии.

Вместе с тем премьер не уточнил, где именно он катался на лыжах, а на другие вопросы ответов не давал, сообщает Ura.ru.

14 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом. Так он объяснил его отсутствие на совещании правительства. Позже Медведев опроверг информацию о своей болезни. Выступая перед представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок, он сообщил, что не был болен.

Кроме того, одна из пользовательниц разместила в социальной сети Instagram снимок, на котором изображен Медведев в спортивном костюме и темных очках. «На днях нам выпала честь угощать кофе первых лиц государства во главе с премьер-министром РФ Медведевым Д.А. и заместителем председателя правительства РФ Хлопониным А.Г. Всем очень понравился наш кофе. Особенно «Русиано», – говорилось в комментарии к фотографии. В качестве геотега поставлен Архыз Ski. На фоне виднеются снег и горы.