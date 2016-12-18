Медведев рассказал о своем новогоднем меню

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что на его новогоднем столе будут продукты отечественного производства.

По мнению премьера, импортозамещение состоялось, правительству удалось решить важнейшие задачи в этой сфере.

«Поэтому на моем новогоднем столе обязательно будет и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей стране», - цитирует РИА «Новости» интервью главы кабмина на телеканале НТВ. При этом Медведев сделал акцент на том, что это будет продукция предприятий, созданных в последние несколько лет.